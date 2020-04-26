Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США, - Politico

Чиновники Білого дому розглядають план заміни міністра охорони здоров'я і соціальних служб Алекса Азара через погану боротьбу з поширенням коронавірусу на території США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Серед імен в шорт-листі, які повинні замінити Азара, знаходиться координатор коронавірусу Білого дому Дебора Біркс, керівник Medicare Сіма Верма і заступник секретаря міністерства охорони здоров'я Ерік Харган.

"Давні розчарування високопосадовців щодо голови охорони здоров'я посилилися під час напруженої реакції на спалах COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Чиновники Білого дому також звинуватили Азара в тривалому безладі у міністерстві охорони здоров'я та в ряді повідомлень у ЗМІ, що він закликав Трампа вжити заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу в січні, в той час як Трамп ігнорував попередження Азара. Глава МОЗ спростував ці повідомлення, заявивши, що Трамп "ніколи не відхиляв його рекомендації".

Нагадаємо, США підтверджені 938 072 випадків коронавірусу, 53 391 особа померла.

Також РБК-Україна писало, що США розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавірус COVID-19.