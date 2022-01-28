Білий дім попередив банки про можливі жорсткі санкції проти Росії, - Bloomberg

Сьогодні США й ЄС працюють над пакетом санкцій, який включатиме обмеження здатності Кремля конвертувати валюту.

За словами людини, яка знайома з цими питаннями, представники адміністрації Байдена стурбовані тим, що санкції проти Росії можуть порушити глобальний ланцюжок поставок алюмінію й призвести до зростання цін на метал, як це сталося у 2018 році. Це, свого часу, вдарило по російській алюмінієвій компанії "Русал", обмеживши її доступ до світової промисловості вартістю 140 млрд доларів.

Чиновники з Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів також брали участь в обговореннях з банками.

"Нам було цілком зрозуміло, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати розглядають низку варіантів - із союзниками та партнерами - щоб завдати серйозної шкоди російській економіці", - зазначається у письмовій заяві представника Мінфіну.

Також у заяві наголошується на важливості оцінки потенційних вторинних ефектів й вивчення способів їх зменшення.

Американські банки, зі свого боку, мають невелику частку у Росії. Лише Citigroup має лідируючу позицію серед інших, оскільки з’явився на території країни ще у 1917 році. Сьогодні ж банк обслуговує 3 тисячі корпоративних клієнтів й 500 тисяч роздрібних. На кінець третього кварталу Citigroup мав кредити й цінні папери, що пов’язані з Росією на суму 5,5 млрд доларів, що становить лише 0,3% від загальної суми.

Водночас вплив санкцій США може вийти й за межі банків. За словами головного директора Mastercard Майкла Мібаха, компанія уважно стежить за розвитком подій, однак зауважив, що мережа вже справлялася з подібними проблемами у минулому.

"Росія є для нас суттєвим та стратегічно важливим ринком. Ми маємо подивитися, як це закінчиться", - зауважив Мібах.