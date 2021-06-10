Білий дім оцінив вплив слів Байдена про Путіна на їхню зустріч у Женеві

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу оцінила можливий вплив слів президента США Джо Байдена про його російську колегу Володимира Путіна напередодні їхньої зустрічі. Вона зазначила, що мова йде про передбачуваність щодо двох країн.
Трансляція велася на сайті Білого дому.
Так, журналісти запитали прес-секретаря президента США про те, чи не буде саміт двох країн незручним після скандального інтерв'ю Байдена в березні, в якому той погрожував залучити до відповіді російського президента за втручання в американські вибори.
За словами Псакі, американський лідер давно знає Путіна і ніколи не стримувався у вираженні своїх побоювань або занепокоєнь, коли поведінка Росії "не відповідала демократичним цінностям".
"Мова йде про те, що в інтересах Сполучених Штатів. І, на наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", - зазначила Псакі.
Президент США Джо Байден перед початком свого робочого турне до Європи розповів журналістам про очікування від поїздки. Зокрема, розповів, чи вірить у прогрес після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.