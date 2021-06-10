Білий дім оцінив вплив слів Байдена про Путіна на їхню зустріч у Женеві

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу оцінила можливий вплив слів президента США Джо Байдена про його російську колегу Володимира Путіна напередодні їхньої зустрічі . Вона зазначила, що мова йде про передбачуваність щодо двох країн.

Так, журналісти запитали прес-секретаря президента США про те, чи не буде саміт двох країн незручним після скандального інтерв'ю Байдена в березні, в якому той погрожував залучити до відповіді російського президента за втручання в американські вибори.

За словами Псакі, американський лідер давно знає Путіна і ніколи не стримувався у вираженні своїх побоювань або занепокоєнь, коли поведінка Росії "не відповідала демократичним цінностям".

"Мова йде про те, що в інтересах Сполучених Штатів. І, на наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", - зазначила Псакі.