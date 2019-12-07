Білий дім відмовився брати участь у слуханнях щодо імпічменту

Білий дім відмовився брати участь у слуханнях американського Конгресу в рамках імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у листі до голови комітету з питань судової влади Палати представників США, адвокат Білого дому Пат Циполлоне назвав розслідування в рамках імпічменту "абсолютно необґрунтованим" та закликав представників Демократичної партії негайно припинити його.

"Ми не бачимо причин брати участь, тому що процес несправедливий. Ми не отримали жодної справедливої можливості взяти участь. Спікер (Ненсі Пелосі - ред.) вже оголосила попередньо визначений результат, і вони не дадуть нам можливості викликати жодних свідків", - заявив неназваний чиновник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань судової влади Палати представників США може проголосувати за оголошення імпічменту американському президенту Трампу вже 12 грудня. Очікується, що у понеділок, 9 грудня, в у Конгресі представлять статті офіційного звинувачення в рамках імпічменту Трампа.

Як писало РБК-Україна, 5 грудня спікер Конгресу США Ненсі Пелосі доручила голові судової палати Джеррі Надлеру підготувати статті офіційного звинувачення у справі про імпічмент Трампа. Як зазначила Пелосі, президент США зловживав своєю владою.