Білий дім остаточно вирішив не включати РФ до країн-спонсорів тероризму

У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.

Також там пояснили, що таке рішення могло б спонукати критично важливих гуманітарних і комерційних субʼєктів відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом’якшити глобальну продовольчу кризу.

"Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання Росії державою-спонсором тероризму", - підсумували у Білому домі.