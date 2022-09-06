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Білий дім остаточно вирішив не включати РФ до країн-спонсорів тероризму

Фото: Білий дім остаточно вирішив не включати РФ до країн-спонсорів тероризму (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США не вважають за ефективну пропозицію внести Росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.

Також там пояснили, що таке рішення могло б спонукати критично важливих гуманітарних і комерційних субʼєктів відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом’якшити глобальну продовольчу кризу.

"Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання Росії державою-спонсором тероризму", - підсумували у Білому домі.

Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

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