Білий дім остаточно вирішив не включати РФ до країн-спонсорів тероризму

США не вважають за ефективну пропозицію внести Росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.
"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.
Також там пояснили, що таке рішення могло б спонукати критично важливих гуманітарних і комерційних субʼєктів відмовитися від сприяння експорту продовольства, щоб пом’якшити глобальну продовольчу кризу.
"Ми вже запровадили суворі наслідки, які були б накладені через визнання Росії державою-спонсором тероризму", - підсумували у Білому домі.
Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.
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