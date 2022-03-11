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Білий дім має намір ввести санкції щодо найближчого соратника Путіна

Автор: Наталія Юрченко

Білий дім пропонує ввести санкції проти російського олігарха Юрія Ковальчука. Він є найближчим соратником Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена.

Очільник Білого дому анонсував, що США планують впровадити санкції щодо російських еліт і членів їх сімей. У їх число входить Юрій Ковальчук, а також ряд депутатів Держдуми, які виступали за визнання "ЛДНР".

"Ця ініціатива піде за численними зусиллями наших союзників і партнерів по націлюванню на російську еліту і членів їх сімей, які наживаються на цій війні. Ми хочемо відрізати їх від фінансової системи США, заморозити всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах і блокувати їх поїздки в Сполучені Штати", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, хто такий Юрій Ковальчук. Він є найбільшим акціонером банку "Росія", близьким другом і радником Путіна ще з 1990-х років, а також контролює кілька ЗМІ.

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