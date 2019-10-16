Білий дім передавав повноваження по Україні "трьом аміго", - NBC

У травні 2019 року Білий дім передав повноваження щодо проведення політики США по Україні команді з трьох співробітників адміністрації президента Дональда Трампа. Про це пише NBC News з посиланням на заяву заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента.

Повідомляється, що Кент дав свідчення в Конгресі в рамках розслідування справи про імпічмент Трампа і заявив, що в травні в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвейны передав повноваження по проведенню політики США щодо України "трьом аміго". Зокрема, мова йде про спецпредставника США Курта Волкера, міністра енергетики Ріка Перрі та про посла США при Євросоюзі Гордона Сонленда.

Крім того, член палати представників Джордж Коннолі, який був присутній на слуханнях, зазначив, що після цієї зустрічі Кента фактично усунули від обов'язків, до кола яких входили стосунки США і України. Також на слуханнях Кент заявив про стурбованість, що дії адвоката Трампа Рудольфа Джуліані підривають зусилля США щодо сприяння верховенству права в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США відклав голосування по імпічменту Трампа.

Також сьогодні стало відомо, що Джуліані отримав документи, пов'язані з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишнім спецпрокурором Робертом Мюллером, від представників українського олігарха Дмитра Фірташа.