Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті

Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту США Дональду Трампу був тривалим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт в неділю дав зрозуміти, що Білий дім підтримує лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла в його намірі провести розгляд у прискореному режимі.

Демократи наполягають на виклику головних помічників Трампа в якості свідків, але Макконнелл хоче, щоб Сенат розглядав справу без заслуховування нових свідчень.

"Американці втомилися від цієї профанації. Якщо процес не затягнеться, нас це не турбує. Наша адміністрація дуже хоче повернутися до роботи на благо американського народу... У нас і так вже було багато свідків", - сказав Шорт.

Республіканці висловили припущення, що демократам потрібні свідки, тому що зібрана ними справа дуже слабка. У свою чергу, демократи вбачають у позиції республіканців страхи з приводу інформації, яка може розкритися у нових показаннях.

Раніше Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті. Коли почнеться розгляд цього питання, поки невідомо.