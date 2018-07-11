Білий дім готується ввести мита на китайські товари в 200 млрд доларів

Документ може бути випущений вже на цьому тижні

Білий дім готовий розширити список товарів з Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму у 200 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Згідно з інформацією агентства, документ може бути випущений вже на цьому тижні, зокрема, мова поки йде лише про складання переліку товарів, за яким підуть тижні обговорень і слухань.

Нагадаємо, 6 липня почали діяти митні тарифи США і Китаю, які мають скоротити імпортні поставки товарів між країнами на мільярди доларів.

Так, президент США Дональд Трамп заявив про введення митних тарифів в розмірі 25% відносно більше 800 різних найменувань товарів з Китаю включають медичне обладнання, автозапчастини, інші товари машинобудування. Загальна сума товарів склала 34 млрд доларів.