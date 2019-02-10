Білий дім допускає новий шатдаун через 5 днів

Новий шатдаун можливий, якщо Трамп знову не зможе домовитися про фінансування стіни на кордоні з Мексикою

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала на следующей неделе новой приостановки финансирования госслужащих (шатдаун) из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Малвейни рассказал, что совершенно не может исключать возобновления шатдауна, так как конгрессмены не смогли договориться с Трампом о финансировании для строительства стены на границе с Мексикой.

"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только $800 млн. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется $5,7 млрд", - заявил глава аппарата Белого дома.

Также Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант, тогда президент США сможет "поискать деньги где-то еще".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.