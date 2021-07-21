Білий дім про дату візиту Зеленського в США: не пов'язано з угодою щодо "Північного потоку-2"

Оголошення адміністрацією Байдена дати візиту президента України Володимира Зеленського до США не пов'язане з досягненням Вашингтоном і Берліном домовленості щодо "Північного потоку-2". З таким твердженням виступила в середу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її слова під час брифінгу у літаку президента.
Офіційного представника американського лідера попросили уточнити, чи є оголошення термінів візиту Зеленського частиною даної угоди між Сполученими Штатами та Німеччиною.
"Ні, ні. Вони не пов'язані між собою. Ми давно перебували в контакті з українцями щодо планування цього візиту", - заявила Псакі.
Нагадаємо, Білий дім запросив Зеленського здійснити візит до США наприкінці серпня. Візит відбудеться 30 серпня, після Дня Незалежності.
Спочатку візит планувався на кінець липня, але в Офісі президента назвали таке перенесення дати "робочою ситуацією".