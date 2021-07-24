ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Держдеп

Новость на русском →
Субота 24 липня 2021 09:27
Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Держдеп Фото: тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Наразі триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне".

Він наголосив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", - додав Кент.

Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді екс-президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Білий дім
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"