Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Держдеп

Наразі триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне" .

Він наголосив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", - додав Кент.