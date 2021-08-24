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Білий дім анонсував доповідь про походження коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі анонсувала готовність доповіді про походження коронавірусу. Її можуть представити сьогодні, 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джен Псакі.

Псакі зазначила, що першою з доповіддю ознайомиться президент Сполучених Штатів Джо Байден, а пізніше вона, можливо, буде оприлюднена перед пресою.

"Насправді це буде завтра - позначте у ваших календарях", - заявила Псакі журналістам на брифінгу.

Вона уточнила, що підготовка загальнодоступної редакції може зайняти кілька днів.

"Точної дати у мене для вас немає, але я очікую, що це відбудеться через кілька днів - від пари до декількох днів, рахуючи з завтрашнього", - пояснила Псакі.

Нагадаємо, серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19. Країна заявила, що вона не зацікавлена в "політичних" спробах з'ясувати походження захворювання.

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