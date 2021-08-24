UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала готовность доклада о происхождении коронавируса. Его могут представить сегодня, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки.

Псаки отметила, что первым с докладом ознакомится президент Соединенных Штатов Джо Байден, а позднее он, возможно, будет обнародован перед прессой.

"На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - заявила Псаки журналистам на брифинге.

Она уточнила, что подготовка общедоступной редакции может занять несколько дней.

"Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", - пояснила Псаки.

Напомним, августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай