Белтелерадіокомпанію виключили з Європейської мовної спілки

Белтелерадиокомпанию (БТРК) виключили з Європейської мовної спілки (EBU). Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні виконавчої ради Організації.
Про це повідомило Euroradio.
"З 1 липня БТРК більше не зможе отримати доступ до ряду послуг, доступних членам EBU", - зазначає видання.
За його даними, під забороною для головного телеканалу Білорусі опиняться:
Нагадаємо, наприкінці травня виконавча рада EBU прийняла рішення про призупинення членства БТРК в союзі. Владі Білорусі дали два тижні, щоб дати відповідь, перш ніж рішення набуде чинності.
Зазначимо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис із затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями і дає свідчення.
Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.