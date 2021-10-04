У Білій Церкві сталась пожежа у міській лікарні, є постраждалий

У Білій Церкві сталась пожежа у першій міській лікарні. В результаті події постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Пожежа сталась сьогодні зранку у двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі.
Як повідомили в ДСНС, сталося коротке замкнення електрообігрівача. Утворилась пожежа, внаслідок якої постраждала одна людина.
Пожежу загасили, з медперсоналом проведено евакуацію 13 хворих.
До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.