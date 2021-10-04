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У Білій Церкві сталась пожежа у міській лікарні, є постраждалий

Автор: Анастасія Рокитна

У Білій Церкві сталась пожежа у першій міській лікарні. В результаті події постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа сталась сьогодні зранку у двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі.

Як повідомили в ДСНС, сталося коротке замкнення електрообігрівача. Утворилась пожежа, внаслідок якої постраждала одна людина.

Пожежу загасили, з медперсоналом проведено евакуацію 13 хворих.

До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

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ПожежаБіла Церква