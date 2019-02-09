У Білій Церкві поліція затримала 7 осіб за хуліганство на мітингу Тимошенко

Під час виступу кандидата невідомі кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі

Белоцерковский отдел полиции открыл уголовное производство по факту срыва встречи с избирателями в городе кандидата в президенты от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, задержаны 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Отмечается, что во время выступления кандидата неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече.

Кроме того, в полицию поступило сообщение о заминировании автомобиля, припаркованного возле сцены.

"Сегодня в 18:51 в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на одной из улиц города Белая Церковь, во время выступления одного из кандидатов в президенты Украины, в припаркованном за сценой автомобили "Ауди" произойдет взрыв", - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, автомобиль эвакуировали.

Полиция задержала семерых человек, которые находились на площади, у пяти из них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Фото: на месте происшествия

Двух человек задержали по статье 208 Уголовно -процессуального кодекса Украины. Еще по пяти составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 8 февраля во время выступления Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви в толпу было заброшено несколько дымовых шашек. В "Батькивщине" заявили о провокации СБУ.