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У Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків

Автор: Дмитро Левицький

У Білій Церкві (Київська область) через сильну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві пожежники.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у місті злива підтопила 7 приватних житлових будинків та також підвальні приміщення двох 5-поверхових будинків. Також у воді опинилися декілька легкових автомобілів.

Після опівдня негода у Білій Церкві закінчилася, а рівень води почав поступово зменшуватися.

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"На відкачування води було задіяно 6 одиниць спеціальної техніки та 14 рятувальників, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення", - уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, Київ сьогодні також накрила сильна злива. Через сильні опади затопило вулиці, також було зупинено рух трамваїв.

Як писало РБК-Україна, сьогодні синоптики прогнозували дощі у більшості областей України.

Додамо, у неділю опади відступлять, але в Україну прийде похолодання.

Прогноз погоди
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