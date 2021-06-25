ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білій Церкві горить медцентр

Новость на русском →
Біла Церква, П'ятниця 25 червня 2021 21:51
У Білій Церкві горить медцентр Фото: у Білій Церкві горить медцентр (t.me/dsns_telegram/2652)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла о 20: 07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.

В результаті загоряння ніхто не постраждав.

До гасіння залучили 40 осіб та дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадавши, 21 червня в Білогородці (Київська область) стався вибух у багатоповерхівці, що спровокувала пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква пожежа Київська область
NEWS
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун