У Білій Церкві авто поліції збило пішохода

У Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що поліція проводить службове розслідування ДТП за участі правоохоронців. На вулиці М. Грушевського автомобіль групи реагування патрульної поліції здійснив наїзд на нерегульованому пішохідному переході на місцевого жителя 1988 року народження.

Працівники поліції почали надавати потерпілому невідкладну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

На місце події викликали працівників Державного бюро розслідувань для документування ДТП, за даним фактом буде відкрито кримінальне провадження.

Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує усі обставини автопригоди та встановлює свідків.

РБК-Україна писало, що в Одесі на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі поліцейського, який повертаючись зі служби на своєму автомобілі "Деу Ланос", скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).

Нагадаємо, у селі Качмарі Яворівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув пішохід.