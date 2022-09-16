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Білоцерковець: "Українська команда" доставила в Ізюм та інші звільнені населені пункти 40 тонн гумдопомоги

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П'ятниця 16 вересня 2022 15:34
Білоцерковець: "Українська команда" доставила в Ізюм та інші звільнені населені пункти 40 тонн гумдопомоги Фото: "Українська команда" доставила в Ізюм та інші звільнені населені пункти 40 тонн гумдопомоги (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Волонтерський штаб "Українська команда" привіз у деокуповані міста та села Харківської області 40 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника штабу Дмитра Білоцерковця у Facebook.

"Виконали свій обов‘язок - привезли гуманітарну допомогу до звільненої Харківщини. Ця гуманітарна увага зараз дуже потрібна вільним громадам. Доставили 40 тонн гуманітарної допомоги - насамперед це готова їжа. Більшу частину вантажу передали українським військовим для рівномірного розподілу між деокупованими громадами, меншу розповсюдили власноруч серед мешканців Ізюму", - повідомив Білоцерковець.

Він зазначив, що волонтерський штаб вважає своїм обов’язком підтримувати постраждалі від військ РФ регіони.

"Сьогодні кожен українець має думати про те, що він зміг зробити для деокупованих територій. Їх потрібно наповнювати життям, бо саме життя намагався їх позбавити Кремль. Після деокупації Ізюм став містом-привидом. Немає світла, немає тепла, немає зв‘язку, але є сильний та незламний український дух. Те, що відбувалось в цьому місті, має вивчатись вільним світом як приклад рашизму та геноциду вільних людей за право мати вибір", - наголосив Білоцерковець.

Нагадаємо, окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня.

Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

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