RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білоруську спортсменку Тімановську супроводжують польські дипломати, - МЗС Польщі

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тімановською, яка сьогодні вранці вилетіла з Токіо. В останній момент вона змінила пункт призначення і відправилася не до Варшави, а до Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МЗС Польщі Марчина Пшидача в Twitter.

Він стверджує, що спортсменка під наглядом польських дипломатів.

"Про пані Христину Тімановську піклується Польська дипломатична служба. Як неодноразово заявлялося, з міркувань безпеки ми не розкриваємо деталі польоту", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольшаоппозицияспортсменка