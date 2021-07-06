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Білоруському опозиціонеру Бабарико дали 14 років в'язниці

Автор: РБК-Україна

Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці. Він вважався одним з опонентів Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське "Радіо Свобода".

Повідомляється, що вирок виніс Верховний суд. Покарання оскарженню не підлягає.

Бабарико намагався взяти участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році і вважався головним суперником Лукашенка. Але за кілька тижнів до голосування його затримали у справі про нібито організацію злочинної групи на базі "Белгазпромбанка" і виведення грошей за кордон.

Інші фігуранти його справи уклали досудові угоди, Бабарико провину не визнав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура просила для Бабарико 15 років в'язниці, звинувачуючи його в отриманні незаконних доходів і наявності незадекларованої власності в офшорах, а також в дачі та отриманні хабара.

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