Білоруському опозиціонеру Бабарико дали 14 років в'язниці

Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці. Він вважався одним з опонентів Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське "Радіо Свобода".
Повідомляється, що вирок виніс Верховний суд. Покарання оскарженню не підлягає.
Бабарико намагався взяти участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році і вважався головним суперником Лукашенка. Але за кілька тижнів до голосування його затримали у справі про нібито організацію злочинної групи на базі "Белгазпромбанка" і виведення грошей за кордон.
Інші фігуранти його справи уклали досудові угоди, Бабарико провину не визнав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура просила для Бабарико 15 років в'язниці, звинувачуючи його в отриманні незаконних доходів і наявності незадекларованої власності в офшорах, а також в дачі та отриманні хабара.