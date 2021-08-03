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У "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим

Автор: РБК-Україна

У "Білоруському домі в Україні" (БДУ) стверджують, що за їх загиблим главою Віталієм Шишовим велося стеження. Про ці факти було ряд попереджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал БДУ.

В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму", - йдеться в заяві.

Вранці стало відомо, що Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків.

Поліція перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.

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