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Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: фінансуєте репресії Лукашенка

Автор: РБК-Україна

Глава Народного антикризового управління Білорусі опозиціонер Павло Латушко вважає, що Україна, купуючи електроенергію з Білоруської АЕС, фінансує режим Олександра Лукашенка і репресії проти його власного народу.

Про це Латушко заявив під час онлайн-дискусії на тему "БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенко і Путіна", цитує "Радыё Свабода".

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"Фактично, купуючи енергію в атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, оплачуючи його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт. Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності", - заявив опозиціонер.

Латушко висловив думку, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, не тільки безпосередньо фінансує Олександра Лукашенка і репресії проти білорусів, а й збільшує свою енергетичну залежність від Росії, яка фінансує будівництво БелАЕС.

"Ви збільшуєте ризики України від використання АЕС в сусідній державі, фінансуючи небезпеку для України. І ці кошти йдуть на створення великих ризиків", - додав опозиціонер.

Нагадаємо, Україна розпочала купівлю електроенергії на Білоруській АЕС з 3 січня 2021 року.

Імпорт здійснюють компанії "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого і "ДЕ Трейдинг" Максима Ефімова.

Компанія Пінчука в січні була основним імпортером білоруського струму.

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Новини України БілорусьЕлектроенергіяОлександр Лукашенко
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