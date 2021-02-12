Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: фінансуєте репресії Лукашенка

Глава Народного антикризового управління Білорусі опозиціонер Павло Латушко вважає, що Україна, купуючи електроенергію з Білоруської АЕС, фінансує режим Олександра Лукашенка і репресії проти його власного народу.

Про це Латушко заявив під час онлайн-дискусії на тему "БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенко і Путіна", цитує " Радыё Свабода ".

"Фактично, купуючи енергію в атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, оплачуючи його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт. Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності", - заявив опозиціонер.

Латушко висловив думку, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, не тільки безпосередньо фінансує Олександра Лукашенка і репресії проти білорусів, а й збільшує свою енергетичну залежність від Росії, яка фінансує будівництво БелАЕС.

"Ви збільшуєте ризики України від використання АЕС в сусідній державі, фінансуючи небезпеку для України. І ці кошти йдуть на створення великих ризиків", - додав опозиціонер.