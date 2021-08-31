Білоруським опозиціонерам Колесніковій і Знаку загрожує 12 років в'язниці

Правозахисники спочатку повідомили, що Марія Колеснікова і Максим Знак були засуджені до 12 років позбавлення волі.

Однак згодом опублікували заяву, що адвокат спростував інформацію про вирок.

"За його словами, вирок ще не винесений", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Колесникову викрали 7 вересня 2020 року чоловіки в масках, які були агентами безпеки. На наступний день її відвезли до кордону з Україною, заявивши, що вона буде видворена. Однак опозиціонерка порвала паспорт і уникла депортації.

Незабаром стало відомо, що Колесникова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Такі ж звинувачення були пред'явлені і Максиму Знаку.

Ця кримінальна справа була відкрита відносно членів координаційної ради опозиції, якими були Колесникова і Знак.

Знака затримали 9 вересня 2020 року.