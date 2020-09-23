Білоруські військові принесли клятву на вірність Лукашенку

Після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка військовослужбовці принесли клятву на вірність йому і білоруського народу. У церемонії брали участь представники різних родів військ.

Про це пише БЕЛТА.

Повідомляється, що військовослужбовці присягнули перед білоруським народом і Лукашенком в готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі.

"Сьогодні, в день вступу на посаду президента Республіки Білорусь, ми урочисто клянемося з гідністю і честю нести високе звання захисника Вітчизни, беззавітно служити білоруського народу і президенту Республіки Білорусь, захищати нашу Батьківщину, мужньо, вміло, не шкодуючи своїх сил і самого життя! Клянемось!" - зачитав текст присяги міністр оборони Віктор Хренін.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську пройшла таємна інавгурація Лукашенка, який офіційно вступив на посаду президента після серпневих виборів. Примітно, що про інавгурацію не було оголошено заздалегідь. Її також не транслювали в прямому ефірі.

В ході інавгурації Лукашенко заявив, що йому вдалося запобігти так званій "кольоровій революції", маючи на увазі масові акції протесту, які тривають у країні вже більше місяця.