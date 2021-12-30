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Білоруські служби влаштували провокацію на кордоні Польщі перед Новим роком

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Польща, Четвер 30 грудня 2021 11:08
Білоруські служби влаштували провокацію на кордоні Польщі перед Новим роком Фото: білоруські служби влаштували провокації на кордоні Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 29 грудня, білоруські служби засліплювали польських офіцерів на кордоні. А мігранти намагалися нелегально потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Вдень білоруські солдати прорвали паркан у районі Черемчі. А ввечері вони здійснили чергову провокацію на цій же ділянці. Вони засліплювали польських офіцерів лазерами.

"Білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію", - розповіла прес-секретар прикордонної служби Польщі Анна Михальська. Вона додала, що білоруси пішли, але увечері повернулися.

Також, за даними польської прикордонної служби в Twitter, у Наревці та Мельнику сталися інциденти з мігрантами. 10 людей намагалися перекинути міст через водойму. Всього незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін розповів, що понад 23 тисячі громадян Білорусі попросили притулку в Польщі. Вони втекли з Білорусі від політичних репресій.

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