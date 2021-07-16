Білоруські силовики провели обшуки у підписників опозиційних Telegram-каналів

В рамках операції по зачистці від "радикально налаштованих осіб", білоруські силовики провели низку обшуків у підписників опозиційних Telegram-каналів. Правоохоронці повідомили про, нібито, вилучення зброї та наркотичних засобів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.
За словами заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека, білоруські силовики провели обшуки у найактивніших підписників опозиційних Telegram-каналів, таких як: "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON.
"Вилучено травматичну зброю, боєприпаси, наркотичні засоби, нацистська символіка та атрибутика", - додав Бичек.
У затриманих виявили, нібито, докази їх причетності до організації групових дій, що грубо порушують порядок й участь в них, а також до розпалювання соціальної ворожнечі.