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Білоруські силовики провели обшуки у підписників опозиційних Telegram-каналів

Автор: Сергій Пишкін

В рамках операції по зачистці від "радикально налаштованих осіб", білоруські силовики провели низку обшуків у підписників опозиційних Telegram-каналів. Правоохоронці повідомили про, нібито, вилучення зброї та наркотичних засобів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.

За словами заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека, білоруські силовики провели обшуки у найактивніших підписників опозиційних Telegram-каналів, таких як: "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON.

"Вилучено травматичну зброю, боєприпаси, наркотичні засоби, нацистська символіка та атрибутика", - додав Бичек.

У затриманих виявили, нібито, докази їх причетності до організації групових дій, що грубо порушують порядок й участь в них, а також до розпалювання соціальної ворожнечі.

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БілорусьОлександр Лукашенкосиловикиобшук