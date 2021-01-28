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Білоруські правозахисники повідомили про понад 200 політв'язнів в країні

Білорусь, Четвер 28 січня 2021 03:22
Білоруські правозахисники повідомили про понад 200 політв'язнів в країні
Фото: протести в Білорусі (pexels)
Автор: Даша Харченко

У списку політв’язнів білоруського правозахисного центру "Весна" перебуває 220 людей. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Також політв’язнів звинувачують нібито в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок; умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження особі при несенні службової діяльності.

На думку правозахисників, моніторинг судових слухань засвідчив, що суди ухвалюють "непропорційно суворі (неадекватні)" вироки затриманим.

Раніше стало відомо, що Білорусь з 25 січня почала раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності своєї армії. Деякі військові з'єднання вже привели у вищу ступінь бойової готовності.

Нагадаємо, у Білорусі 23 січня пройшли чергові акції протесту проти дій чинної влади. Силовики затримали понад 150 людей. Як відомо, акції протесту спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року і тривають досі.

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