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Білорусь раптово почала перевірку боєготовності своєї армії

Мінськ, Понеділок 25 січня 2021 15:54
Білорусь раптово почала перевірку боєготовності своєї армії
Фото: білоруська армія (mil by)
Автор: РБК-Україна

Білорусь з 25 січня почала раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності своєї армії. Деякі військові з'єднання вже привели у вищу ступінь бойової готовності.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

Повідомляється, що основною метою є перевірка та підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності з'єднань та військових частин виконувати завдання в сучасних умовах.

"Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості. Враховуючи специфіку виконуваних завдань військам належить діяти у різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як у лісових масивах, так і в населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Завершиться перевірка контрольними заняттями і тактичними навчаннями з бойовою стрільбою різного рівня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має намір відрізати себе від енергосистем Російської Федерації та Білорусі.

Також стало відомо, що Литва планує розширити санкції проти Білорусі.

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