Білоруські прикордонники проводять навчання зі стабілізації обстановки на рубежі з ЄС

У Білорусі проходять навчання прикордонних загонів у Гродненській області. Ця область межує з країнами Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта" .

Навчання будуть проходити в три етапи. В ході навчань планується відпрацювати бойове злагодження підрозділів, посилення охорони держкордону, виявлення, блокування та ліквідацію збройних формувань з подальшою стабілізацією обстановки в прикордонному районі.

Метою навчань називають потребу в вдосконаленні бойової готовності білоруських прикордонників в умовах "нарощення загроз прикордонній та військовій безпеці" у Білорусі.

Навчання білоруських прикордонників будуть тривати до 12 серпня.