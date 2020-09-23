У Білому домі заявили, що угода щодо TikTok не узгоджена до кінця

Угода з продажу американського сегмента соціальної мережі TikTok компаніям Oracle і Walmart не погоджена до кінця. Процес узгодження умов угоди триває.

Про це глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу заявив в ефірі телеканалу CNBC.

"Я не хотів би забігати вперед, президент висловив певний оптимізм в цьому відношенні, але угода ще не завершена", - сказав він.

Кудлоу зазначив, що США вважають принципово важливим врегулювати питання безпеки персональних даних користувачів американського сегмента соцмережі і питання прав власності.

"Головний претендент Oracle опрацьовує це з технічної точки зору. Я не можу передбачати, яким буде фінальний результат. Президент хоче, щоб нова компанія належала США, якщо ця нова компанія з'явиться", - пояснив Кудлоу.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американського сегмента TikTok компаніями Oracle і Walmart.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.