У Білому домі заявили про "логістичні проблеми" з польськими літаками для України

"Члени нашого оборонного відомства перебувають на зв'язку з українськими колегами, колегами з НАТО, обговорюючи, які тут явні логістичні проблеми", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі про труднощі в передачі Україні літаків.

Вона вказала на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі у вівторок, в якому говориться, що Пентагон не вважає пропозицію Польщі "повноцінною".

За її словами Кірбі дав ясно зрозуміти, що пропозиція про те, що винищувачі, пілотовані американцями, залишають базу НАТО і летять в повітряний простір, оспорюване Росією, викликає серйозну заклопотаність у Сполучених Штатів і НАТО.

Псакі також згадала деякі логістичні труднощі. Зокрема, доставка літаків в Україну без ескалації, потенційна необхідність розбирати літаки і збирати їх назад, а також забезпечення безпечного руху літаків в умовах війни.

Пізніше вона назвала це "серйозною логістичною проблемою", заявивши, що обговорення з цього питання тривають.