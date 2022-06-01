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У Білому домі розповіли про роботу над новим пакетом озброєнь для України

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Вашингтон, Середа 01 червня 2022 02:32
У Білому домі розповіли про роботу над новим пакетом озброєнь для України Фото: у Білому домі розповіли про роботу над новим пакетом озброєнь для України (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Артур Родивилов

Постачання ракетних систем Києву все ще знаходиться на розгляді адміністрації Джо Байдена. Однак Вашингтон не відправлятиме ракети великої дальності для їх використання за межами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.у коментарі Reuters.

Ряд офіційних осіб вже заявив, що Байден і його команда з національної безпеки знаходяться на завершальній стадії підготовки нового пакету озброєнь для України, і оголошення з цього приводу очікується найближчим часом, можливо, вже в середу.

"Але, як сказав президент, ми не будемо відправляти ракети великої дальності для використання їх за межами зони бойових дій в Україні",- сказала Жан-П'єр.

Як пише Reuters, посилаючись на джерела в адміністрації, Байден хоче допомогти Києву захистити себе, але виступає проти надання зброї, яку Україна може використовувати для нападу на Росію.

Президент Джо Байден заявив у понеділок, що Сполучені Штати не стануть відправляти Україні ракетні системи, які можуть досягти російської території, попри те що українська влада неодноразово просила союзників надати Києву системи більшої дальності, в тому числі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які завдають ударів по Росії", - заявив вчора Байден.

Байден не виключив надання Україні будь-якої конкретної системи озброєнь, але замість цього, схоже, поставив Києву умови щодо того, як ці системи можуть бути використані.

Байден і його команда працюють над новим пакетом військової техніки для Києва, і очікується, що склад пакета буде оголошений найближчими днями.

За словами високопоставленого представника адміністрації, в пакет може увійти і РСЗВ, проте вона не буде оснащена далекобійними можливостями.

Нагадаємо, напередодні США заявили, що не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.

Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це не означає відмову від постачання американських універсальних систем залпового вогню.

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