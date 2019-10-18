У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти Байдена

Виконуючий обов'язки начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже 400 млн доларів США у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, частково для тиску з метою розслідування дій демократів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Малвани наполягав на тому, що йому відомо тільки про запит США розслідувати поводження з сервером Демократичного національного комітету, зламаному на виборах 2016 року, але текстові повідомлення між американськими дипломатами показують спробу змусити Україну взяти на себе зобов'язання провести розслідування щодо Burisma, компанії, в правлінні якого син колишнього віце-президента Джо Байдена

"Ось чому ми затримали гроші", - сказав Малвани.

Раніше посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріка Перрі залучити Руді Джуліані до політики щодо України.

Як відомо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.