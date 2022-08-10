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У Білому домі відповіли, Чи вважають Крим законною ціллю для України

Фото: у Білому домі відповіли, Чи вважають Крим законною метою для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон підтримує зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови прес-служби.

"Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", — підкреслила прес-секретар Білого дому, відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США.

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї людини і кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.

Всі подробиці сьогоднішнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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