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У Білому домі назвали "Північний потік-2" поганий угодою, але нові санкції не коментують

Автор: РБК-Україна

Білий дім не коментує можливість введення нових санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Однак США продовжують вважати цей проєкт поганою угодою для Європи.

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Я не можу озвучити вам прогноз (про введення санкцій, - ред.), Проте ми продовжуємо вважати (цей газопровід, - ред.) поганою угодою і доносити цю позицію своїм партнерам, в тому числі європейським", - сказала Псакі.

Раніше, під час візиту нового міністра оборони США Ллойда Остіна в Берлін, глава Міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер помітила, що обсяг газу, який надходитиме по цьому газопроводу, слід пов'язати з "поведінкою Росії".

Раніше Ангела Меркель заявила, що незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський недавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2Санкції
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