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У Білому домі допустили, що Colonial Pipeline атакували хакери з Росії

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 11 травня 2021 23:16
У Білому домі допустили, що Colonial Pipeline атакували хакери з Росії Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

США продовжують розслідування кібератаки на трубопровід Colonial PipelinE. за попередніми даними, хакери могли перебувати на території Росії і Москва повинна "діяти відповідально з цього питання".

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент (США Джо Байден - ред.) сказав, що розвідка ще не завершила збір даних у цій справі. І станом на сьогодні ситуація не змінилася", - сказала вона.

Псакі додала, що оскільки, за даними розвідки США, кібератаку вчинили хакери, які, "ймовірно, знаходяться в Росії" і російська влада повинна поводитися в цьому питанні відповідально. "Ми почекаємо повної оцінки нашого розвідувального співтовариства",- додала прес-секретар.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його Адміністрація готова у разі необхідності зробити додаткові кроки після кібератаки на компанію Colonial Pipeline. Заходи будуть залежати від того, скільки часу буде потрібно компанії, щоб відновити роботу трубопроводу.

Відзначимо, в результаті хакерської атаки постачання бензину у деяких частинах Сполучених Штатів ще більше скоротилися у вівторок, 11 травня. Це викликало стурбованість з приводу стрибків цін напередодні літнього сезону.

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