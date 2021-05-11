У Білому домі допустили, що Colonial Pipeline атакували хакери з Росії

США продовжують розслідування кібератаки на трубопровід Colonial PipelinE. за попередніми даними, хакери могли перебувати на території Росії і Москва повинна "діяти відповідально з цього питання".

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент (США Джо Байден - ред.) сказав, що розвідка ще не завершила збір даних у цій справі. І станом на сьогодні ситуація не змінилася", - сказала вона. Псакі додала, що оскільки, за даними розвідки США, кібератаку вчинили хакери, які, "ймовірно, знаходяться в Росії" і російська влада повинна поводитися в цьому питанні відповідально. "Ми почекаємо повної оцінки нашого розвідувального співтовариства",- додала прес-секретар.