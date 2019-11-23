ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Bellingcat встановив співробітників ГРУ, що брали участь в отруєнні болгарського бізнесмена

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 20:56
Bellingcat встановив співробітників ГРУ, що брали участь в отруєнні болгарського бізнесмена
Ілюстративне фото (JeffJMitchellGettyImages)

Вісім офіцерів ГРУ РФ можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева

Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева з допомогою отрути "Новачок" у квітні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і Der Spiegel.

Повідомляється, що під час двох передбачуваних отруєнь бізнесмена в Болгарії перебував генерал-майор Денис Сергєєв. Ця ж людина могла брати участь в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль в англійській Солсбері в 2018 році.

Крім Сергєєва в підготовці до отруєння брали участь Сергій Лютенко і Петро Борисов. Вони були в Болгарії з 15 по 22 лютого 2015 року. Потім їх змінили Терентьєв Іван, Микола Єжов і Олексій Калінін, які перебували в країні з 26 лютого по 8 березня. З 6 по 11 березня в Болгарії був Володимир Моісеєв, якого журналісти-розслідувачі вважають причетним до спроби перевороту в Чорногорії.

У момент отруєння Гебрева у квітні в Болгарії перебували Сергєєв, Лютенко і Борисов. Крім того, Сергєєв і ще один співробітник ГРУ Данило Капралов прилітали в країну в травні, коли, імовірно, сталася друга спроба отруєння Гебрева.

Реальні імена офіцерів ГРУ встановили за допомогою даних їхніх закордонних паспортів, а також порівнюючи фотографії в російських базах даних зі знімками, які ті робили, подаючи документи на шенгенську візу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще одним постраждалим в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок", якій отруїли сім'ю Скрипалів, виявився бізнесмен з Болгарії.

Джонсон після отруєння Скрипалів зустрічався з екс-агентом КДБ, - Guardian В Європі діє надсекретний підрозділ російського ГРУ, - NYT
Новини України ГРУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся