В Белграде состоялся очередной многотысячный протест из-за случаев массовой стрельбы

Нынешний митинг стал третьей крупной акцией протеста "Сербия против насилия" за последние недели. Протестующие выходят на улицы с призывами к отставке высших должностных лиц, в частости - министра внутренних дел и главы разведывательной службы.

Также демонстранты требуют от правительства отозвать лицензии на вещание телеканалов, пропагандирующих насилие, и запретить проправительственные газеты, которые разжигают напряженность, преследуя политических диссидентов.

Protesters are chanting "Vucic go away" as they pass the government building. pic.twitter.com/grIXVqsjXC

Члены проевропейской оппозиции 19 мая покинули специальное заседание парламента, обвинив правящую партию и ее союзников в стремлении "заставить митинг замолчать", а не решать вопросы, поднятые демонстрантами.

Part of the protesters is now on Brankov Bridge, heading to the city centre. The last groups are reaching Gazela Bridge, as the first people start heading home. pic.twitter.com/EVy1RUl4GW