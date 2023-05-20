В Белграде состоялся очередной многотысячный протест из-за случаев массовой стрельбы

В столице Сербии Белграде состоялся очередной многотысячный протест после случаев массовой стрельбы в стране в начале мая. На митингах в эту пятницу приняли участие десятки тысяч человек.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Нынешний митинг стал третьей крупной акцией протеста "Сербия против насилия" за последние недели. Протестующие выходят на улицы с призывами к отставке высших должностных лиц, в частости - министра внутренних дел и главы разведывательной службы.

Также демонстранты требуют от правительства отозвать лицензии на вещание телеканалов, пропагандирующих насилие, и запретить проправительственные газеты, которые разжигают напряженность, преследуя политических диссидентов.

Protesters are chanting "Vucic go away" as they pass the government building. pic.twitter.com/grIXVqsjXC — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 19, 2023

Члены проевропейской оппозиции 19 мая покинули специальное заседание парламента, обвинив правящую партию и ее союзников в стремлении "заставить митинг замолчать", а не решать вопросы, поднятые демонстрантами.

Part of the protesters is now on Brankov Bridge, heading to the city centre. The last groups are reaching Gazela Bridge, as the first people start heading home. pic.twitter.com/EVy1RUl4GW — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 19, 2023

Президент Демократической партии Зоран Лутовац заявил журналистам, что политсила намерена присоединиться к протестующим.

Между тем президент Сербии Александр Вучич назвал протесты политическим "трюком", а премьер-министр страны Ана Брнабич также обвинила "иностранные разведывательные службы" в разжигании беспорядков после стрельбы с целью дестабилизации Сербии.

Добавим, что после случаев стрельбы Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Как свидетельствуют данные исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии фиксируется самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек владеют огнестрельным оружием.