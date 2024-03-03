В Белграде проведут повторные выборы после протестов и обвинений в фальсификациях, - SNS

"Мы подняли планку. Мы приняли решение во вред себе, но мы не боимся", – сказал Александер. Он отметил, что пойдут на выборы "наиболее широким фронтом, большим движением".

На пресс-конференции президент Сербии Александар Вучич призвал правительство немедленно начать выполнять рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, указанные в отчете о декабрьских выборах в Сербии.

Что известно о выборах в Сербии

В начале ноября 2023 г. Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие парламентские выборы планировались на 2026 год.

На выборах 17 декабря победила "Сербская прогрессивная партия" Вучича. Однако оппозиция полагала, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Президент Сербии сказал, что это "абсолютная победа", и она делает его "счастливым".

Кроме того, уже 18 декабря во время пресс-конференции ОБСЕ также заявила о нарушениях на выборах в Сербии , среди них - подкуп избирателей, предвзятость СМИ и влияние президента Александра Вучича.

Протесты в Белграде

Уже 24 декабря 2023 года в столице Сербии Белграде начались протесты против результатов выборов . Представители оппозиции и часть демонстрантов пытались пробиться в закрытую дверь мэрии Белграда. Протестующие разбили окна и стекла на входе. Силовики применили слезоточивый газ. Учитель назвал беспорядки "драматическими сценами".