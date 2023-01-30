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В Белгородской области вновь сообщают о "прилетах": подробности

Фото: в Белгородской области вновь сообщают о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ днем 30 января вновь прогремели взрывы. Власти утверждают, что были "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, еще несколько сел в Шебекинском городском округе "попали под обстрел". Жертв и пострадавших нет.

"Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории. В результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения", - написал он.

Напомним, сегодня утром в российской Белгородской области было неспокойно. Местные жители жаловались на взрывы, а власти заявили об "обстреле" и пострадавших.

Также мы писали, что вчера в РФ было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.

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