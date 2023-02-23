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В Белгородской области упал самолет Минобороны России

Фото: в Белгородской области упал самолет Минобороны России (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Белгородской области сегодня, 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Обновлено 10:50. Пилот упавшего в Белгородской области самолета погиб

В Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 разбился после так называемого "выполнения боевого задания" при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

"Летчик погиб. По предварительным данным российского минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность", - говорят в Минобороны РФ.

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"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется", - пишет Гладков.

Между тем, Телеграмм-каналах пишут, что речь может идти о штурмовике Су-25.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что пилот катапультировался.

Вместе с тем, Telegram-каналы информируют, что штурмовик упал на сарай с сеном, где и начался пожар.

Напомним, что с начала полномасштабной войны против Украины российские войска уже потеряли уже около 299 своих самолетов.

Недавно Нацгвардейцы рассказали об уничтожении российского самолета Су-24 в битве за Бахмут.

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