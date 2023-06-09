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В Белгородской области ночью сгорела многоэтажка, СМИ говорят - из-за "обстрелов"

Фото: россияне заявляют об "обстрелах" Белгородской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что Белгородскую область в ночь на 9 июня якобы обстреляли. По их словам, из-за "обстрелов" вспыхнула многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Вечером 8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО. Как он утверждал, в районе Белгорода вроде бы сбили две цели.

Российские СМИ пишут, что "обстрелы" продолжались и ночью, а из-за них якобы в городе Шебекино вспыхнул дом.

"В результате обстрелов в поселке Умное повреждение получили многоквартирный жилой дом и несколько частных зданий, утром там начнется поквартирный обход. В Шебекино после "прилета" загорелась пятиэтажка", - пишут россияне.

По информации росСМИ, из-за ночных "обстрелов" ранения получили три человека.

Фото: россияне заявляют об "обстрелах" Белгородской области (t.me/shot_shot)

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что жители Белгородской области в последнее время часто заявляют о взрывах и якобы обстрелах. В частности, вечером 8 июня местные власти утверждали, что сработала ПВО.

Также днем ранее россияне заявили, что в городе Шебекино, расположенном недалеко от границы, вспыхнул масштабный пожар. Жители публиковали кадры, на которые заметно, что весь город были в дыму.

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