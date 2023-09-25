В Белгородской области жалуются на атаку по объекту связи

Обстрел села Муров

"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место", - написал он.

Обстрел поселка Уразово

Гладков заявил, что из-за обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа якобы пострадали два человека : у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла.

Также, по его словам, "прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения".

Обстрел село Новая Таволжанка

Вследствие обстрела пострадавших нет. При этом губернатор сообщил о прямом попадании в одно из частных жилых домовладений, а также повреждении различной степени еще в пяти частных домах.

Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское.

Отметим, что в обстрелах россияне традиционно обвиняют украинских военных, не приводя при этом никаких доказательств.

"Атаки дронов" в России

В России в последние месяцы в разных областях практически каждый день раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных "налетах дронов".

Так, ночью 20 сентября в Белгородской области заявляли о работе системы ППО - над регионом якобы сбили беспилотник.

Ранее в российском Шебекино случился масштабный пожар на одном из заводов.

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