В Белгородской области жалуются на атаку по объекту связи

Россияне жалуются, что дрон-камикадзе якобы атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Обстрел села Муров
"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место", - написал он.
Обстрел поселка Уразово
Гладков заявил, что из-за обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа якобы пострадали два человека : у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла.
Также, по его словам, "прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения".
Обстрел село Новая Таволжанка
Вследствие обстрела пострадавших нет. При этом губернатор сообщил о прямом попадании в одно из частных жилых домовладений, а также повреждении различной степени еще в пяти частных домах.
Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское.
Отметим, что в обстрелах россияне традиционно обвиняют украинских военных, не приводя при этом никаких доказательств.
В России в последние месяцы в разных областях практически каждый день раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных "налетах дронов".
Так, ночью 20 сентября в Белгородской области заявляли о работе системы ППО - над регионом якобы сбили беспилотник.
Ранее в российском Шебекино случился масштабный пожар на одном из заводов.
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