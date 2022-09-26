В Белгородской области России раздались взрывы

В городе Шебекино, что в Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.
Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.
Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.
Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.
Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.
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