В Белгородской области России раздались взрывы

"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.

Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.

Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.

Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.