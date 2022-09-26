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В Белгородской области России раздались взрывы

Фото: В Белгородской области России раздались взрывы (vl.ru)
Автор: Олег Васкив

В городе Шебекино, что в Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.

Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.

Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.

Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.

Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.

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