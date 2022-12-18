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В Белгородской области РФ снова взрывы, россияне заявляют о "прилетах"

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Белгород, Воскресенье 18 декабря 2022 23:17
В Белгородской области РФ снова взрывы, россияне заявляют о "прилетах" Фото: в Белгородской области РФ снова взрывы (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 18 декабря, в поселке Красная Яруга Белгородской области РФ, раздались взрывы. Россияне заявят, что это следствие "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

К вечеру 18 декабря российские паблики начали массово извещать о взрывах на территории Белгородской области, а именно в поселке Красная Яруга, который граничит с украинской Сумской областью.

В результате взрывов поднялся пожар, а от ударной волны в некоторых домах вылетели окна.

Губернатор Белгородской области заверил, что пострадавших и погибших в результате взрывов нет. Однако детали еще не выясняются.

Напомним, сегодня днем в Белгороде раздались взрывы, а Гладков заявил, что работает ПВО. В результате инцидента в городе и районе ранены восемь человек, также есть один погибший.

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