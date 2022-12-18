В Белгородской области РФ снова взрывы, россияне заявляют о "прилетах"
Сегодня, 18 декабря, в поселке Красная Яруга Белгородской области РФ, раздались взрывы. Россияне заявят, что это следствие "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
К вечеру 18 декабря российские паблики начали массово извещать о взрывах на территории Белгородской области, а именно в поселке Красная Яруга, который граничит с украинской Сумской областью.
В результате взрывов поднялся пожар, а от ударной волны в некоторых домах вылетели окна.
Губернатор Белгородской области заверил, что пострадавших и погибших в результате взрывов нет. Однако детали еще не выясняются.
Напомним, сегодня днем в Белгороде раздались взрывы, а Гладков заявил, что работает ПВО. В результате инцидента в городе и районе ранены восемь человек, также есть один погибший.
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