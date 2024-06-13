В Белгородской области частично пропал свет, - губернатор Гладков

В России в 15 населенных пунктах Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной называют атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В 15 населенных пунктах Белгородского района аварийное отключение электричества из-за атаки», - говорится в сообщении.

По словам губернатора Гладкова, без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино и Головино, а также хутора Угрим и Водяной.

Чиновник добавил, что восстановление начнут после разрешения от Министерства обороны России.