Белгородская область попала под обстрел, "прилетело" по домам

Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Пострадали частные дома и автомобиль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В то же время были повреждены:

Как пишет Гладков, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 1 января в Белгородской области также раздавались взрывы. Власти заявили о якобы поврежденных домах.

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